Раскрыто предсказание монахини Сепфоры о будущем России

Русская монахиня, которая приняла схиму под именем Сепфоры, предсказала России сложное будущее. Как сообщает «Утро.ру», старица предвидела, что «приход царя» через два-три президента после Бориса Ельцина возродит христианскую веру, что поможет выстоять в «антихристовые времена».
Старица Сепфора, будучи истово верующей, крайне негативно относилась к коммунистической власти и связывала беды России с атеизмом. Будучи в преклонном возрасте матушка заявила, что если власть после Ельцина не вернется к коммунистам, то в стране с новой силой возродится православие.
По ее заверениям, вера воспрянет через два-три президента и будет связана с «приходом царя».
«И тогда сможет Россия пережить антихристовые времена, не примет на себя печать сына Сатаны», — предсказывала Сепфора.
Несмотря на это, за победу придется отдать большую цену — часть территории страны попадет в чужие руки.
Последователи старицы Сепфоры утверждают, что ее предсказания часто сбывались, а сама женщина имела особенный дар предвидения.