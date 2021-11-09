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Раскрыто предсказание монахини Сепфоры о будущем России

Елена Прошина
39 минут назад

Русская монахиня, которая приняла схиму под именем Сепфоры, предсказала России сложное будущее. Как сообщает «Утро.ру», старица предвидела, что «приход царя» через два-три президента после Бориса Ельцина возродит христианскую веру, что поможет выстоять в «антихристовые времена».

Раскрыто предсказание монахини Сепфоры о будущем России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старица Сепфора, будучи истово верующей, крайне негативно относилась к коммунистической власти и связывала беды России с атеизмом. Будучи в преклонном возрасте матушка заявила, что если власть после Ельцина не вернется к коммунистам, то в стране с новой силой возродится православие.

По ее заверениям, вера воспрянет через два-три президента и будет связана с «приходом царя».

«И тогда сможет Россия пережить антихристовые времена, не примет на себя печать сына Сатаны», — предсказывала Сепфора.

Несмотря на это, за победу придется отдать большую цену — часть территории страны попадет в чужие руки.

Последователи старицы Сепфоры утверждают, что ее предсказания часто сбывались, а сама женщина имела особенный дар предвидения.

Общество,Борис Ельцин,КПРФ,
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