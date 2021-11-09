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В Минздраве заявили о переломе в ситуации с ковидом

Мария Иванова
51 минуту назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом благодаря нерабочим дням. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с ковидом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об эпидемиологической ситуации Мурашко рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр сообщил, что на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов с COVID-19.

«Эти меры [нерабочие дни] позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов - пять регионов - приняли решение о продлении режима нерабочих дней», - подчеркнул он.

Темпы вакцинации Мурашко назвал хорошими: за нерабочие дни прививки сделали 3,7 миллиона человек. «Удельный вес вакцинации» сейчас составляет 400 человек на сто тысяч населения, отметил он.

Активнее всего прививаются жители Калмыкии, Тюменской, Пензенской, Кировской, Липецкой областей, Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа и Приморского края.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. Продлевать их после 7 ноября в городе не стали, мэр Сергей Собянин сообщил, что процесс рассмотрения вируса в столице замедлился.

В некоторых регионах нерабочие дни продлили до 12-15 ноября.

Общество,Михаил Мурашко,Сергей Собянин,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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