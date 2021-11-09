В России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков, передают РИА Новости.
— Несомненно, снижение (роста числа пациентов с COVID) обусловлено введенными президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов - пять регионов - приняли решение о продлении режима нерабочих дней, — заявил Мурашко.
Кроме того, на заседании президиума Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в РФ уже привиты 62 миллиона человек.
— На сегодняшний день первым компонентом уже привито 62 миллиона человек, — заключил глава Минздрава.
6 ноября Михаил Мурашко рассказал, что экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19 для детей завершается в стране. По его словам, ожидается, что в ближайшее время вакцина будет доступна.