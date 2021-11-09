Густой туман в Краснодаре сняли на видео

Густой туман окутал улицы Краснодара в пятницу и отступил в воскресенье.
На кадрах, снятых 7 ноября, можно увидеть город во власти стихии.
Ранее в субботу Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал в своем аккаунте в Instagram о причинах продолжительного тумана и его возникновения.
Отмечается, что край настиг так называемый радиационный туман, который на самом деле является обычным осенним туманом.
"К радиации, что обычно принято понимать под этим словом, это природное явление не имеет никакого отношения. В данном случае имеется ввиду радиация солнечная", - заверили в ведомстве.