Густой туман в Краснодаре сняли на видео

Густой туман окутал улицы Краснодара в пятницу и отступил в воскресенье.

На кадрах, снятых 7 ноября, можно увидеть город во власти стихии.

Ранее в субботу Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал в своем аккаунте в Instagram о причинах продолжительного тумана и его возникновения.

Отмечается, что край настиг так называемый радиационный туман, который на самом деле является обычным осенним туманом.