Россиян предостерегли от несущих бедность новогодних подарков

На Новый 2022 год нельзя преподносить и принимать в качестве подарка ножи, ножницы и штопор. Список вещей, которые не стоит дарить в преддверии года Тигра, составило издание «Главред».

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Отмечается, что в 2022 году не рекомендуется дарить мелкие презенты, в числе которых духи и косметика для волос. Объясняется это тем, что тигр — царственное животное, а потому этого не одобрит. Вместе с тем сумки и пустые кошельки, подаренные в год Тигра, могут повлечь за собой финансовые проблемы и бедность в доме.

Помимо этого, на Новый год нельзя как преподносить, так и принимать зеркало в форме пудреницы, палетки с тенями или набор блесков для губ. Отмечается, что такие вещи несут в себе моментальный негатив и приведут к серьезным проблемам на протяжении всего года. Если человек получил такой подарок, то предлагают убрать его в дальнее место, а позднее избавиться.

Ранее стали известны предметы, которые нужно держать в кошельке, чтобы обеспечить финансовую прибыль. Речь идет, в частности, о листочке мяты. Уточняется, что само изделие должно быть выполнено из натуральной кожи.