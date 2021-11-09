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Третья волна COVID в России переросла в четвертую

Елена Прошина
23 минуты назад

Третья волна COVID-19 в России плавно переросла в четвертую, которая продолжается в большинстве регионов. Об этом в ходе Х Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает РИА Новости.

Третья волна COVID в России переросла в четвертую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт, наиболее тяжелая ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, в списке неблагоприятных Чуланов отметил и Россию, где «ежедневно регистрируется больше 40 тыс.» заболевших.

«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — заявил эксперт.

Напомним, что впервые суточный прирост зараженных коронавирусом в России превысил 40 тыс. 28 октября, а максимум был зарегистрирован 6 ноября — 41 335.

Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

В то же время в стране фиксируется и рекордная смертность — с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев в сутки, а 9 ноября составила 1211 случаев, что является рекордным за время пандемии.

Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,
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