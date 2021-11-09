В России выявили 39 160 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 39 160 новых случаев коронавируса. В 3 200 (8,2%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Сахалинской области – 0,08%, Республике Калмыкия – 0,13%, Республике Алтай – 0,21%.За последние сутки в стране подтверждено 1 211 смертей, за весь период пандемии умерли 249 215 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 32 036 человек, за все время – 7 619 596.Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой российской вакциной.