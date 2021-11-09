В РФ побит новый антирекорд по смертности от COVID

В России зафиксировано 1211 смертей среди пациентов с COVID-19 за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб, общее число умерших достигло 249 215 человек.

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Также в России подтвердили еще 39 160 случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся достигло 8 873 655. Первое место по суточному приросту занимает Москва (+5287), второе — Московская область (+2818), третье — Санкт-Петербург (+2680). Четвертое и пятое место списка занимают Самарская область (+1783) и Крым (+803) соответственно.

В список регионов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Сахалинская область (0,08%), Калмыкия (0,13%) и Республика Алтай (0,21%).