В РФ побит новый антирекорд по смертности от COVID

В России зафиксировано 1211 смертей среди пациентов с COVID-19 за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб, общее число умерших достигло 249 215 человек.
Также в России подтвердили еще 39 160 случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся достигло 8 873 655. Первое место по суточному приросту занимает Москва (+5287), второе — Московская область (+2818), третье — Санкт-Петербург (+2680). Четвертое и пятое место списка занимают Самарская область (+1783) и Крым (+803) соответственно.
В список регионов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Сахалинская область (0,08%), Калмыкия (0,13%) и Республика Алтай (0,21%).
Выздоровели еще 32 036 человек, в том числе 7257 в Москве, 3154 в Санкт-Петербурге и 2892 — в Московской области. Всего за время пандемии из больниц выписались 7 619 596 пациентов.