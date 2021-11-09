В Минздраве заявили о превращении третьей волны COVID-19 в четвертую

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России перешла в четвертую. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По словам эксперта, сегодня в стране ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19, и, судя по всему, третья волна коронавируса "плавно переросла" в четвертую волну, которая "в большинстве регионов еще продолжается ".

Чуланов подчеркнул, что настоящее время в России развернуто более 300 тыс. больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом, тогда как во вторую волну максимум составлял 270 тыс. коек. Чуланов добавил, что более 1 млн пациентов с COVID-19 в РФ сейчас лечатся амбулаторно.