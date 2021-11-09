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Пока вы в маске: сколько антител нужно для защиты от COVID-19

Семён Капранов
52 минуты назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Инфекционист раскрыл число защищающих от штаммов COVID-19 антител

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости заявил, что если для старых вариантов коронавирусной инфекции достаточно было иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то число антител для альфа-штамма должно быть в полтора раза больше. По его словам, самым агрессивным является дельта-штамм, для него необходимо иметь 300 BAU, чтобы не заболеть в серьезной форме. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на основании исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, сообщил, что для полной защиты от штамма дельта необходимо 300 антител в международных единицах.

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Названы продукты, способные противостоять COVID-19

Врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Российской газетой» объяснила, что жиры способны защитить от ковида — они препятствуют распространению вируса. «Безупречность состояния клеточной мембраны, то есть липидная мантия каждой клетки - это хорошая защита от проникновения вируса. Альвеолярный аппарат легочной ткани на 90% представлен липидами, что обеспечивает качество дыхательной функции. Всем известно, что полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие», — рассказала она. Так, врач советует съедать в первой половине дня кусочек сала для поддержания щелочной среды в организме.

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Российский педиатр назвала признаки COVID-19 у детей

Проблемы с ЖКТ, в том числе боли в животе и жидкий стул, часто наблюдаются у детей с COVID-19. Такие признаки заболевания назвала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, ее слова приводит телеканал «Звезда». Педиатр заметила, что чем младше заболевший ребенок, тем сильнее выражены проблемы с желудком и кишечником. «У маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», — объяснила специалист. Также она добавила, что дети при коронавирусе, как и взрослые, сталкиваются с отсутствием обоняния, но не всегда могут об этом рассказать.

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Российский врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал самый эффективный препарат для ревакцинации против коронавируса. По словам специалиста, ревакцинироваться от COVID-19 можно любой российской вакциной, однако самой эффективной он назвал «Спутник V», так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание. «Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — пояснил специалист.

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Названы увеличивающие шансы выживаемости пациентов на ИВЛ факторы

Российские ученые из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) выделили три фактора, которые позволяют спрогнозировать шансы больных коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на летальный исход или выздоровление. Об этом пишут «Известия». В исследовании приняли участие 200 пациентов с тяжелым течением COVID-19, находившиеся в реанимационных отделениях городских клинических больниц Уфы. Их разделили на две группы: одним требовалось подключение к ИВЛ, другие могли дышать самостоятельно. В итоге особо важными оказались такие факторы, как оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам (говорит об очаге воспаления) и количество провоспалительных цитокинов (говорит о цитокиновом шторме). Если все эти показатели высоки, прогноз менее благоприятный.

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