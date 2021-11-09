Врач назвал грозное последствие COVID у детей

Дети, как и взрослые, стали болеть COVID-19 чаще и тяжелее, о чем свидетельствуют данные по коронавирусу. У них также спустя недели после выздоровления могут развиться негативные последствия заболевания, сообщил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

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"Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей – мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей – это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания", - пояснил Поздняков.

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По словам эксперта, "чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме". Он также отметил, что вероятной причиной его развития может являться гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отложенная по времени.

Инфекционист уточнил, что симптомами синдрома, как правило, являются быстрое появление лихорадки с температурой, превышающей 38,5 и плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, а также проявления интоксикации.

Вместе с тем свыше половины пациентов замечают различные варианты сыпи. Кроме того, развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых ротовой полости и воспаление каймы губ (хейлит). Специалист добавил, что могут увеличиться лимфоузлы, начаться расстройства ЖКТ, понизиться артериальное давление, иногда достигая проявления шока, нарушиться работа сердца.

Поздняков подчеркнул, что в большинстве своем постковидный синдром у детей – состояние, которое встречается достаточно редко, в отличие от взрослых. Чаще всего его можно распознать по астенической и неврологической симптоматике – усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость.