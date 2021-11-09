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В России могут запретить фильмы с сексуальными отклонениями

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с нетрадиционными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Ведомости».

В России могут запретить фильмы с сексуальными отклонениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, перечень предложений по изменению действующего законодательства обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре. На нем был представлен слайд с рядом возможных ограничений для видеосервисов.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации»», - отмечается в статье.

К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, уточнила сексолог и психиатр Ирина Айриянц.

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При этом санкции предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Эта статья предусматривает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В свою очередь один из осведомленных источников издания подчеркнул, что инициативы Роскомнадзора по запрету на показ определенного контента - «пока лишь предложения».

Ранее в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что это «чудовищно», когда детям в западных странах внушают, что они могут сменить свой пол. По мнению главы России, такая пропаганда «на грани преступления против человечности».

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