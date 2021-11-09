В России могут запретить фильмы с сексуальными отклонениями

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с нетрадиционными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Ведомости».

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По данным издания, перечень предложений по изменению действующего законодательства обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре. На нем был представлен слайд с рядом возможных ограничений для видеосервисов.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации»», - отмечается в статье.

К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, уточнила сексолог и психиатр Ирина Айриянц.

При этом санкции предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Эта статья предусматривает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В свою очередь один из осведомленных источников издания подчеркнул, что инициативы Роскомнадзора по запрету на показ определенного контента - «пока лишь предложения».