В России могут запретить фильмы с сексуальными отклонениями

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с нетрадиционными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Ведомости».
По данным издания, перечень предложений по изменению действующего законодательства обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре. На нем был представлен слайд с рядом возможных ограничений для видеосервисов.
«Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации»», - отмечается в статье.
К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, уточнила сексолог и психиатр Ирина Айриянц.
При этом санкции предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Эта статья предусматривает штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
В свою очередь один из осведомленных источников издания подчеркнул, что инициативы Роскомнадзора по запрету на показ определенного контента - «пока лишь предложения».
Ранее в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что это «чудовищно», когда детям в западных странах внушают, что они могут сменить свой пол. По мнению главы России, такая пропаганда «на грани преступления против человечности».