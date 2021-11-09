Врач назвал число необходимых антител для защиты от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости заявил, что если для старых вариантов коронавирусной инфекции достаточно было иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то число антител для альфа-штамма должно быть в полтора раза больше.

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По его словам, самым агрессивным является дельта-штамм, для него необходимо иметь 300 BAU, чтобы не заболеть в серьезной форме.