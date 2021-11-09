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Инфекционист раскрыл число защищающих от штаммов COVID-19 антител

Lenta.ruиещё 2
35 минут назад

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости заявил, что если для старых вариантов коронавирусной инфекции достаточно было иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то число антител для альфа-штамма должно быть в полтора раза больше.

Врач назвал число необходимых антител для защиты от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, самым агрессивным является дельта-штамм, для него необходимо иметь 300 BAU, чтобы не заболеть в серьезной форме.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на основании исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, сообщил, что для полной защиты от штамма дельта необходимо 300 антител в международных единицах. Он отметил также, что если этот показатель ниже, то нужно вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт».

Общество,Наука и техника,Евгений Тимаков,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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