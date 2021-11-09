В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Елена Прошина
43 минуты назад

Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиационное сообщение с девятью странами — Ираном, Норвегией, Багамами, Нидерландами, Словенией, Оманом, Швецией, Тунисом и Таиландом. Ранее авиасообщение было приостановлено в связи с массовым распространением COVID-19, пишут РИА Новости.

Россия возобновила авиасообщение с девятью странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, рейсы на Багамы будут осуществляться дважды в неделю, в Иран — трижды в неделю по маршруту Москва — Тегеран и еще один раз — Москва — Сочи.

Рейсы в Норвегию будут проводиться из Санкт-Петербурга в Осло или Берген (по два рейса в неделю). В Оман можно будет попасть дважды в неделю из Москвы. Рейсы в Словению будут осуществляться из Москвы в Любляну трижды в неделю. Появится возможность улететь из Москвы в Тунис семь раз в неделю. Из Москвы в Стокгольм и из Санкт-Петербурга в Гётеборг можно будет летать дважды в неделю.

Отправиться в Таиланд по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет можно будет дважды в неделю. Также появиться возможность совершать по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет из российских аэропортов, доступных для международных сообщений.

С 9 ноября Россия также аннулирует ограничения на авиасообщение со Швейцарией, Австрией, ОАЭ и Финляндией и увеличит количество рейсов с Болгарией, Албанией, Венгрией, Венесуэлой, Грецией, Германией, Францией и Испанией.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители