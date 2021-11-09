Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиационное сообщение с девятью странами — Ираном, Норвегией, Багамами, Нидерландами, Словенией, Оманом, Швецией, Тунисом и Таиландом. Ранее авиасообщение было приостановлено в связи с массовым распространением COVID-19, пишут РИА Новости.

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По информации издания, рейсы на Багамы будут осуществляться дважды в неделю, в Иран — трижды в неделю по маршруту Москва — Тегеран и еще один раз — Москва — Сочи.

Рейсы в Норвегию будут проводиться из Санкт-Петербурга в Осло или Берген (по два рейса в неделю). В Оман можно будет попасть дважды в неделю из Москвы. Рейсы в Словению будут осуществляться из Москвы в Любляну трижды в неделю. Появится возможность улететь из Москвы в Тунис семь раз в неделю. Из Москвы в Стокгольм и из Санкт-Петербурга в Гётеборг можно будет летать дважды в неделю.

Отправиться в Таиланд по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет можно будет дважды в неделю. Также появиться возможность совершать по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет из российских аэропортов, доступных для международных сообщений.