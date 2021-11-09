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Россияне определили самые простые профессии

News.ruиещё 2
55 минут назад

Самыми простыми россияне считают профессии курьера, охранника и грузчика. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру», их публикует РИА Новости.

Россияне назвали самые простые профессии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Профессию курьера, согласно исследованию, самой простой назвали около 60% респондентов. Более 50% также несложной считают работу охранника. Труд грузчика признали простым 48% участников опроса.

Также не самыми сложными около трети россиян назвали профессии проводника и бортпроводника, а для 26% лёгкой кажется профессия актёра.

Трудовую деятельность маркетолога считает простой каждый шестой россиянин. По 15% к определению «простоты» набрали работы спортсмена и дизайнера. 14% участников опроса не считают сложной профессию музыканта, 10% — строителя.

Причинами, по которым профессии считаются лёгкими, респонденты назвали отсутствие требований о специализированном образовании (55%), отсутствие интеллектуальной нагрузки (46%) и невысокий уровень ответственности сотрудника (29%). Также простыми назывались виды деятельности, не требующие тяжёлого физического труда (22%) и эмоционального напряжения (19%).

При этом каждый десятый участник опроса заявил, что простых профессий не бывает в принципе.

Ранее сообщалось, что значительный дефицит кадров на рынке труда возник в России на фоне пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что самыми востребованными сейчас оказались курьеры, грузчики и строители разных специальностей.

Общество,РИА Новости,
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