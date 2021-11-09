Фильмы про ЛГБТ и извращения запретят в России

Роскомнадзор хочет запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Такие изменения в законодательство обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.

По словам сексолога и психиатр Ирины Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, передают «Ведомости». Отмечается, что в таком случае под запрет попадут фильмы «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End». Сейчас показ такого контента, за исключением педофилии, разрешен с пометкой «18+».

Изменения планируется внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Подобные материалы предлагается вносить в реестр запрещенной информации с последующей блокировкой содержащих их страниц. Такие же положения о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации предлагается внести и в закон о СМИ. В виде наказания будет предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.