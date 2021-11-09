В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Проверить россиян на иммунитет к COVID-19 призвали в Госдуме

Елена Прошина
49 минут назад

Сергей Леонов, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук и депутат Госдумы от ЛДПР, предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Проверить россиян на иммунитет к COVID-19 призвали в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эта проверка необходима, так как в настоящий момент крайне сложно определить уровень коллективного иммунитета россиян. Это касается и отдельных областей, и всей страны в целом. Леонов рассказал, что ситуацию с подсчетом усложняет большое количество поддельных сертификатов о вакцинации — огромное число людей купили их у мошенников, не пройдя иммунизацию. Однако они есть в общей статистике. Также существует определенный процент граждан, которые не сдавали тест на инфекцию, переболев дома, отметил врач.

Леонов предположил, что понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет только тестирование на наличие антител. Он считает, что всем в этом процессе участвовать не обязательно, корректной выборки будет достаточно. Необходимо лишь взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование.

Леонов заключил, что таким образом специалисты смогут не только оценить реальный популяционный иммунитет в различных регионах, но и понять, где и какие меры сработали.

Общество,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители