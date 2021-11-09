Проверить россиян на иммунитет к COVID-19 призвали в Госдуме

Сергей Леонов, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук и депутат Госдумы от ЛДПР, предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

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По его словам, эта проверка необходима, так как в настоящий момент крайне сложно определить уровень коллективного иммунитета россиян. Это касается и отдельных областей, и всей страны в целом. Леонов рассказал, что ситуацию с подсчетом усложняет большое количество поддельных сертификатов о вакцинации — огромное число людей купили их у мошенников, не пройдя иммунизацию. Однако они есть в общей статистике. Также существует определенный процент граждан, которые не сдавали тест на инфекцию, переболев дома, отметил врач.

Леонов предположил, что понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет только тестирование на наличие антител. Он считает, что всем в этом процессе участвовать не обязательно, корректной выборки будет достаточно. Необходимо лишь взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование.