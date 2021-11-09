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Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье

Газета.Ruиещё 2
33 минуты назад

Прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически стал бездомным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горжанкина.

Правнук Сталина оказался бездомным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что мужчине приходится ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Как заявил Горжанкин, происходящее является покушением на жизнь правнука Сталина.

По его словам, конфликт в семье обострился из-за выхода книги, к написанию которой имеет отношение Бенсаад-младший.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина — "Газета.Ru") в соавторстве с Селимом", — сказал Горжанкин.

Он также указал, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.

Ранее правнук Сталина Яков Джугашвили назвал «моральными уродами» и «дегенератами» жителей России, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Общество,Лана Паршина,Яков Джугашвили,Газета.Ru,
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