Правнук Сталина оказался бездомным

Прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически стал бездомным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горжанкина.

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Он рассказал, что мужчине приходится ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. Как заявил Горжанкин, происходящее является покушением на жизнь правнука Сталина.

По его словам, конфликт в семье обострился из-за выхода книги, к написанию которой имеет отношение Бенсаад-младший.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина — "Газета.Ru") в соавторстве с Селимом", — сказал Горжанкин.

Он также указал, что конфликт в семье связан с правами собственности на квартиру Бенсаадов.