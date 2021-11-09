Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

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Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.

Теперь из Москвы в Нассау (Багамы) организованы два рейса в неделю. В Тегеран (Иран) самолеты летают с частотой три рейса в неделю из Москвы и один рейс в неделю из Сочи.

В Нидерланды можно попасть из Москвы маршрутами Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю) и Москва — Эйндховен (два рейса в неделю). Также в Амстердам с частотой два рейса в неделю летают самолеты из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга и Калининграда.

Возобновились перелеты из Санкт-Петербурга в Швецию и Норвегию: дважды в неделю летают самолеты до Бергена и Осло (Норвегия) и до Стокгольма и Гетеборга (Швеция).

Из Москвы можно попасть в Маскат (Оман) двумя рейсами в неделю и в Любляну (Словения) тремя. В Монастир (Тунис) организованы семь рейсов в неделю из Москвы и два рейса в неделю из Санкт-Петербурга. Дважды в неделю из Москвы можно улететь в Бангкок и Пхукет (Таиланд). В Монастир (Тунис), Бангкок и Пхукет (Таиланд) также доступны рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты — по два рейса в неделю.

Кроме того, Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Финляндию и Швейцарию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также Россия увеличила количество регулярных рейсов в 12 стран: Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Северную Македонию, на Мальту и Мальдивы.