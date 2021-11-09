Врач заявила о влиянии COVID-19 на появление седых волос

«Из-за всей этой ковидной истории уровень стресса настолько вырос у людей, что основными жалобами и обращениями пациентов к трихологам стали — седина и постковидное, поствакцинальное выпадение волос. Кто-то потерял работу, у кого-то родственники пострадали, и, конечно, в таком эмоциональном состоянии о красивой шевелюре и состоянии организма в целом говорить не приходится», — объяснила Юлия Нагайцева.

Также трихолог добавила, что все чаще с проблемой седины к специалистам стали обращаться юные пациенты. «В последнее время проблема помолодела. После 25 лет появление седины является нормой, до этого возраста — патологией, если это не генетическая проблема. Фактором для появления первой седины в юном возрасте может стать железодефицитная анемия, дефицит меди, цинка, и при их восполнении мы можем восстановить дальнейшую потерю пигмента, а, возможно, и полностью вернуть. Но это все очень индивидуально и важно, что основной причиной не стал стрессовый фактор», — подчеркнула Нагайцева.