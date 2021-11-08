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Абонентов предупредили о риске остаться без мобильной связи 1 декабря

Вероника Полынина
28 минут назад

Владельцы корпоративных сим-карт, а также сим-карт, купленных не напрямую у оператора, могут остаться без связи с 1 декабря, пишет «Российская газета».

Абонентов предупредили о риске остаться без мобильной связи 1 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно поправкам к закону «О связи», принятых с целью борьбы с «серыми» сим-картами, с 1 июня новые корпоративные клиенты операторов должны регистрировать пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации и передавать информацию Роскомнадзору по требованию.

Как объяснил ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сотовый оператор должен получать от корпоративного клиента штатное расписание, на основе которого и будет запущена верификация.

Пользователь корпоративной сим-карты после передачи компанией информации получит запрос со ссылкой, перейдя по которой увидит информацию о себе на сайте госуслуг. Он должен проверить ее, подтвердить или сообщить об ошибке. Тогда номер будет считаться подтвержденным и появится в учетной записи на сайте госуслуг.

Если запрос на подтверждение не поступил, абонент может сам внести данные о себе. Если они совпадут с информацией оператора, номер также будет подтвержден.

Если компании, оформившей сим-карту, больше не существует, у пользователя есть возможность переоформить ее на физлицо в офисе оператора.

С марта 2022 года аналогичную процедуру идентификации предстоит пройти пользователям мессенджеров. Если операторы не подтвердят наличие договора на указанный в мессенджере номер телефона, аккаунт будет заблокирован.

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