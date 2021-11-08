Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца

С понедельника, 8 ноября, россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца. На сайте «Москва 24» рассказали, чем дополнили документ, как его приобрести и нужно ли менять полученные ранее сертификаты.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва» Софья Сандурская / АГН «Москва»

Отмечается, что в верхнем левом углу первой страницы новых сертификатов располагается QR-код. Помимо данных о сделанной прививке, документ теперь содержит информацию о противопоказаниях к ней и о случаях перенесенного COVID-19, а также персональные данные гражданина: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес, паспортные данные, номера СНИЛС и ОМС.

Обновленные сертификаты доступны на русском и английском языках. Можно получить электронную и бумажную версию документа. Для приобретения последней необходимо лично посетить центр «Мои документы». Электронный сертификат появляется в личном кабинете на портале госуслуг в течение трех календарных дней после второй прививки.

Уточняется, что сертификат нового образца станет единым и обязательным на всей территории России. Документы с данными о прививках против коронавируса, полученные до 8 ноября, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.