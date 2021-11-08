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Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца

Мослента
1 час назад

С понедельника, 8 ноября, россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца. На сайте «Москва 24» рассказали, чем дополнили документ, как его приобрести и нужно ли менять полученные ранее сертификаты.

Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Софья Сандурская / АГН «Москва»

Отмечается, что в верхнем левом углу первой страницы новых сертификатов располагается QR-код. Помимо данных о сделанной прививке, документ теперь содержит информацию о противопоказаниях к ней и о случаях перенесенного COVID-19, а также персональные данные гражданина: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес, паспортные данные, номера СНИЛС и ОМС.

Обновленные сертификаты доступны на русском и английском языках. Можно получить электронную и бумажную версию документа. Для приобретения последней необходимо лично посетить центр «Мои документы». Электронный сертификат появляется в личном кабинете на портале госуслуг в течение трех календарных дней после второй прививки.

Уточняется, что сертификат нового образца станет единым и обязательным на всей территории России. Документы с данными о прививках против коронавируса, полученные до 8 ноября, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Ранее в Москве ученые разработали тест, помогающий выявлять фальшивые сертификаты о вакцинации. Тест на наличие в крови антител позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19.

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