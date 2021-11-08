В Башкирии ограничат посещение крупных гипермаркетов из-за COVID

В Башкирии с 10 ноября в крупные гипермаркеты будут пускать вакцинированных от COVID-19, переболевших коронавирусом или имеющих медотвод от прививки, сообщается на сайте главы республики.

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«С 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 тыс. кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста», - говорится в сообщении.

С инициативой ограничить посещение гипермаркетов для непривитых выступили главы городов республики. Они отметили, что через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах.

По данным на 8 ноября, в республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 736 786 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 405 195 человек. Это соответственно 70% и 56,6% всех жителей, подлежащих вакцинации.