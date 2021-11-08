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В Башкирии ограничат посещение крупных гипермаркетов из-за COVID

Елена Прошина
38 минут назад

В Башкирии с 10 ноября в крупные гипермаркеты будут пускать вакцинированных от COVID-19, переболевших коронавирусом или имеющих медотвод от прививки, сообщается на сайте главы республики.

В Башкирии ограничат посещение крупных гипермаркетов из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 тыс. кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста», - говорится в сообщении.

С инициативой ограничить посещение гипермаркетов для непривитых выступили главы городов республики. Они отметили, что через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах.

По данным на 8 ноября, в республике первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 736 786 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 405 195 человек. Это соответственно 70% и 56,6% всех жителей, подлежащих вакцинации.

Как ранее сообщало издание «РБК Уфа», с 4 октября в Башкирии при посещении государственных учреждений культуры нужно предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста. С 12 октября эти же требования действуют в торговых центрах и частных объектах культуры. С 18 октября - в банях и саунах, соляриях, фитнес-центрах, бассейнах, кафе и ресторанах (вместимостью более 50 человек). С 27 октября доступ во все эти объекты ограничили для непривитых и непереболевших. С 1 декабря 2021 года эти же документы потребуются при заселении в санаторно-курортные организации.

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