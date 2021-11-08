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Движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесли в список иноагентов

Lenta.ru
1 час назад

Министерство юстиции России внесло движение «Российская ЛГБТ-сеть» в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесли в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в список СМИ-иноагентов также включили пятерых журналистов и юристов.

Ранее стало известно, что правительство России сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием. Минцифры предложили добавить в список изданий, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором, СМИ, которые финансируются субсидиями из бюджета, а также те, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предложения отменить закон об иноагентах являются радикальными. Он напомнил, что решение о признании иноагентом организация может оспорить через суд.

Общество,Минюст РФ,
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