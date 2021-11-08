Бой лосей в Ленобласти показали на видео

Во Всеволожском районе Ленинградской области фотоловушка, установленная петербургским биологом Павлом Глазковым, запечатлела драку лосей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказал специалист в своей группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте», в нашем регионе гон у этих животных обычно заканчивается в первой половине октября.

«А в этом году – возможно, из-за теплой осени – брачные баталии и не думают прекращаться, хотя на дворе уже ноябрь!» – отметил Павел Глазков.