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Бой лосей в Ленобласти показали на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Во Всеволожском районе Ленинградской области фотоловушка, установленная петербургским биологом Павлом Глазковым, запечатлела драку лосей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказал специалист в своей группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте», в нашем регионе гон у этих животных обычно заканчивается в первой половине октября.

«А в этом году – возможно, из-за теплой осени – брачные баталии и не думают прекращаться, хотя на дворе уже ноябрь!» – отметил Павел Глазков.

По его словам, видеоловушку он установил еще в середине августа на поляне, расположенной в центре верхового болота во Всеволожском районе, поскольку именно здесь ежегодно лоси устраивают брачные сражения.

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