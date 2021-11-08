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Врач назвала особый симптом COVID у детей

Елена Прошина
56 минут назад

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова заявила, что у детей, которые заболели коронавирусом, зачастую наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач назвала особый симптом COVID у детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт также отметила, что, чем младше дети, тем сильнее у них проявляются гастроэнтерологические проблемы при заболевании COVID-19.

«У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», - пояснила Добрецова.

Вместе с тем специалист обратила внимание, что дети не всегда могут сами рассказать, что у них пропали обоняние или вкус, а потому она рекомендует родителям задавать уточняющие вопросы.

В целом, по словам Добрецовой, симптоматика коронавирусной инфекции у детей не сильно отличается от течения болезни у взрослых.

Однако пока неизвестно, как в долгосрочной перспективе повлияет на здоровье ребенка перенесенный COVID-19, подытожила врач.

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