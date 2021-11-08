Москвичам разблокируют соцкарты на один день

У москвичей, находящихся на домашнем режиме, есть возможность на один день разблокировать свои соцкарты - для визита к врачу. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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В мэрии уточнили, что карты можно разблокировать, если есть предварительная запись на прием, на диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование. Запись должна быть сформирована в ЕМИАС (Единая медицинская информационная система) не менее чем за пять дней до посещения медицинской организации.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в столице не стали, но некоторые антикоронавирусные меры остаются в силе.

В частности, до улучшения ситуации с вирусом приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей, которые должны соблюдать домашний режим. Это касается горожан старше 60 лет и людей старше 18 лет с хроническими заболеваниями.

Люди из этих групп риска, переболевшие COVID-19 в последние шести месяцев или сделавшие прививку, продолжат пользоваться своими картами.

Кроме того, социальные карты будут работать у тех, кто относится ко второй клинической группе по онкологическим заболеваниям, находится на системном гемодиализе, также это не коснется женщин с послеродовыми осложнениями.