Выявлена причина подверженности пожилых людей COVID-19

Исследователи из США показали, что хитиназа 3-подобный белок 1 (CHI3L1), содержание которого в организме с возрастом увеличивается, способствует заражению коронавирусной инфекцией. Это, по мнению ученых, чья статья опубликована в JCI Insight, может быть причиной, почему пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями больше подвержены COVID-19.

Фото: ТАСС ТАСС

CHI3L1 используется в сигнальном пути, активируемом во время воспаления. В то же время обнаружено, что уровни его содержания в крови повышаются не только во время инфекций, связанных с воспалением — эмфизема, астма или ХОБЛ — но и при старении человека. По ним можно лучше всего предсказать смерть у людей старше 80 лет.

Ученые из Брауновского и Йельского университетов решили выявить взаимосвязь между CHI3L1 и рецептором ACE2, с которым коронавирус связывается при проникновении в клетку. В ходе экспериментов они проанализировали действие белка на ACE2 и другие протеазы, способствующие развитию инфекции как у мышей, так и в клеточных культурах.

В итоге выяснилось, что уровни содержания CHI3L1 росли как с возрастом, так и при наличии сопутствующих заболеваний и инфекции. Кроме того, белок выступал в роли стимулятора ACE2. В то же время исследователи разработали гуманизированное моноклональное антитело FRG, атакующее специфический участок CHI3L1, которое успешно блокировало индукцию (увеличение количества и активности) рецептора.