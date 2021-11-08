Мясников назвал опасную в пандемию «вежливую» привычку

«Не сказать, что это принесет организму немедленный вред. Но если человек кашляет, этому есть причина. Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и т. д.)», — уточнил врач.