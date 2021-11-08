Мясников назвал опасную в пандемию «вежливую» привычку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как «вежливая» привычка может навредить здоровью. Он отметил, что людям не стоит сдерживать кашель, так как он выполняет важную функцию в организме, сообщает «Вечерняя Москва».
«Кашель — один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — пояснил доктор.
Эксперт добавил, что возникший кашлевой рефлекс крайне тяжело сдержать: его можно подавить на несколько секунд, но затем человек закашляется только сильнее.
Он подчеркнул, что сдерживать кашель не нужно, поскольку его наличие может сказать о проблемах со здоровьем.
«Не сказать, что это принесет организму немедленный вред. Но если человек кашляет, этому есть причина. Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и т. д.)», — уточнил врач.