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Мясников назвал опасную в пандемию «вежливую» привычку

Елена Прошина
51 минуту назад

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как «вежливая» привычка может навредить здоровью. Он отметил, что людям не стоит сдерживать кашель, так как он выполняет важную функцию в организме, сообщает «Вечерняя Москва».

Мясников назвал опасную в пандемию «вежливую» привычку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кашель — один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена», — пояснил доктор.

Эксперт добавил, что возникший кашлевой рефлекс крайне тяжело сдержать: его можно подавить на несколько секунд, но затем человек закашляется только сильнее.

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Он подчеркнул, что сдерживать кашель не нужно, поскольку его наличие может сказать о проблемах со здоровьем.

«Не сказать, что это принесет организму немедленный вред. Но если человек кашляет, этому есть причина. Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и т. д.)», — уточнил врач.

При наличии причины кашля ее нужно искать и устранять. Но в случаях, когда кашель появляется в качестве защитного рефлекса, подавлять его все равно не стоит, подытожил доктор Мясников.
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