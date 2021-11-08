«Лидеры России» возглавили аэрокосмическую корпорацию

«Сегодня особенно бурными темпами развивается космос, многие страны пытаются достичь передовых позиций. Благодаря цифровым технологиям происходит переосмысление устоявшихся подходов в отрасли. Космос, по сути, становится всё более «цифровым». Это его новый облик – быть ближе к людям за счет новых продуктов на грани инженерных, космических и цифровых технологий», - уверен он.