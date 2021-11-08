«Лидеры России» возглавили аэрокосмическую корпорацию

Победитель первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, назначен генеральным директором «Корпорации по аэрокосмической деятельности «Новый космос». Должность первого заместителя занял финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко.
По словам Алексеева, корпорация «Новый космос» ставит своей целью «внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества».
«Ряд перспективных контактов с европейскими партнерами уже инициированы. Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере, некоторые из которых уже запущены на Юге нашей страны», - пояснил он.
Перед командой стоят амбициозные задачи по созданию малых космических аппаратов, цифровых сервисов и платформ для исследовательских и образовательных проектов, отметил в свою очередь Илья Бабенко.
«Сегодня особенно бурными темпами развивается космос, многие страны пытаются достичь передовых позиций. Благодаря цифровым технологиям происходит переосмысление устоявшихся подходов в отрасли. Космос, по сути, становится всё более «цифровым». Это его новый облик – быть ближе к людям за счет новых продуктов на грани инженерных, космических и цифровых технологий», - уверен он.
Несмотря на новую должность, Антон Алексеев остается советником губернатора Ростовской области на общественных началах. Ранее он уже запустил в регионе ряд проектов по цифровизации, а также инициировал совместно с профильными организациями подготовку первого донского спутника, разработку космического аппарата для мониторинга ледовой обстановки СевМорПути, образовательный Всероссийский проект «Космический всеобуч» и управленческий просветительский курс Chief Space Officer.