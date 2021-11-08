Россиян будут депортировать из Таиланда

Россиян, не оформивших необходимые документы для посещения Таиланда, ожидает депортация за свой счет. Об этом предупредило в своем Telegram-канале генконсульство России в Пхукете.

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Власти Таиланда заявили об отмене карантина для полностью привитых от коронавируса туристов с 1 ноября. Премьер-министр страны Прают Чан-Оча подчеркнул, что это коснется путешественников из списка стран с низким уровнем распространения вируса. Туристам из стран, пока не включенных в список, придется пройти карантин и соблюдать другие требования. При этом даже полностью вакцинированным туристам нужно будет предоставлять результаты ПЦР-теста.

6 ноября в Таиланд прибыл первый за 19 месяцев авиарейс компании «Аэрофлот» из Москвы. В генконсульстве России в Пхукете констатировали, что у четырех пассажиров рейса не было необходимых для пересечения границы документов, в частности, отсутствовали разрешения на въезд и результаты ПЦР-тестов.

«Власти Пхукета в порядке исключения разрешили указанным гражданам проследовать на территорию острова. Согласно действующему регламенту, в последующем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счет», - пояснили в дипмиссии.