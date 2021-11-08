«Мы с Аякли участвуем во всех мероприятиях Таймыра. Нас пригласили в храм на престольный праздник для детей. Мы пошли пешком: раньше у нас был транспорт, но сейчас его нет. Мы живем за городом, ноги, конечно, болят, но идем. Ездовой делать ее не хочу, это не ездовой олень, она у нас священное животное, любимица, член семьи», — объяснила Болгова.