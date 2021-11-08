Покупателей QR-кодов предложили «амнистировать»

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой не наказывать покупателей QR-кодов или сертификатов о вакцинации, если те раскаются и сделают прививку от коронавируса. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

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«Тем, кто купил QR-код или сертификат о вакцинации, дать определенный срок - в течение двух недель, может быть месяца, - чтобы они пришли, покаялись и сделали прививку уже настоящую. Это правильно. Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью», - отметил парламентарий.

Сергей Леонов призвал поддержать россиян и отменить наказание для тех, кто осознал свою ошибку и действительно хочет сделать прививку.

Ранее в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, заявили, что с начала сентября количество предложений о продаже сертификатов-подделок выросло в 20 раз к лету 2021 года. Цены фальшивых сертификатов о вакцинации российскими и зарубежными вакцинами составляют от четырех до 12 тысяч рублей.

При этом Минздрав России с 8 ноября начал выдавать универсальную форму документа о вакцинации от коронавируса (и перенесенном COVID-19). Сертификат будет содержать QR-код, ФИО его обладателя, его дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Подлинность такого документа можно будет проверить онлайн.