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В российский город привезли икону для молитв от коронавируса

Lenta.ru
1 час назад

В Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске доставили икону святого Никифора Прокаженного с частицей мощей. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает ГТРК «Южный Урал».

В российский город привезли икону для молитв от COVID
Фото: пресс-служба Челябинской епархиипресс-служба Челябинской епархии

Как пояснил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, в последнее время именно этому святому верующие молятся об избавлении от коронавируса.

«Можно приходить к иконе святого Никифора, приводить своих близких. В первую очередь нужно попросить об исправлении своей жизни. А затем о помощи в избавлении от нынешнего морового поветрия», — рассказал митрополит. Сколько времени икона пробудет в российском городе, он не уточнил.

Пре­по­доб­ный Ни­ки­фор (в ми­ру Ни­ко­лай Джа­на­ка­кис) родился на острове Крит в 1890 году и скончался в 1964 году. На протяжении жизни он страдал от проказы. К лику святых его причислили в 2012 году.

Общество,ГТРК "Южный Урал",
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