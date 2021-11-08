В российский город привезли икону для молитв от COVID

«Можно приходить к иконе святого Никифора, приводить своих близких. В первую очередь нужно попросить об исправлении своей жизни. А затем о помощи в избавлении от нынешнего морового поветрия», — рассказал митрополит. Сколько времени икона пробудет в российском городе, он не уточнил.