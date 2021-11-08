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Крым открыли для туристов

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила заселения в гостиницы, отели и санатории Крыма. Теперь не требуется предоставлять ПЦР-тест наряду с QR-кодом о вакцинации или перенесенном коронавирусе, говорится в сообщении на сайте Минтуризма Крыма.

Крым открыли для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что курортный регион «открыт для туристов».

«При въезде в Крым гражданам Российской Федерации предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезду из другого субъекта РФ не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим», - говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что бронирование мест в отелях и гостиницах возможно только при наличия сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода.

При этом с 8 ноября больше не требуется обязательное одновременное предоставление QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов.

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Однако туристам, имеющим соответствующие документы о противопоказаниях к вакцинации, все еще необходимо представлять результаты ПЦР-тестов, полученные не позднее чем за 72 часа, подчеркнули в ведомстве.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября на фоне роста заболеваемостью коронавирусом.
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