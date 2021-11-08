В Минздраве объяснили массовое аннулирование QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Срок действия документов остаётся прежним. Соответствующее заявление выпустили Министерство здравоохранения и Минцифры РФ, комментируя сведения о том, что срок действия QR-кодов на «Госуслугах» изменился с года до шести месяцев.

Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте. На текущий момент портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.

Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца. QR-коды были аннулированы у тех россиян, которые прошли процедуру вакцинации более полугода назад.

Позднее в оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании вызвано программным сбоем. При этом восстановить прежние сроки действия кодов обязуются в течение дня.

В понедельник, 8 ноября, пользователи сервиса Госуслуги заметили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации против коронавируса изменился. У некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день. О причинах этого «Вечерней Москве» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

— Обнуление сертификатов произошло сегодня утром. Причиной послужило изменение в самой форме сертификата о вакцинации и сокращении срока его действия вдвое - с года на полгода. Любое изменение в программах, особенно поспешное, чревато подобными ошибками. Госуслуги обещают устранить ошибку в течение дня, — рассказал собеседник «ВМ».

«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.

«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт.

«Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал в своём Telegram-канале инцидент с массовым аннулированием и сокращением срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Он поблагодарил кабмин за оперативное решение проблемы.

Депутат подчеркнул, что подобные решения должны анонсироваться заранее, чтобы не создавать неудобства для людей.

Слава Богу, у правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение о сокращении сроков действия QR-кодов, — написал он.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что россиянам стоит переживать не из-за возможных сокращений сроков действия QR-кодов, а о коллективной борьбе с COVID-19. Так в беседе с «Газетой.Ru» вирусолог прокомментировал панику из-за сбоев на портале Госуслуг.

«Всех заботит вопрос о сроках QR-кодов, а меня, как вирусолога, заботит то, что люди не прививаются. Нужно прививать как можно больше [граждан], ведь только так мы сможем повлиять на эпидемию. В последнее время вакцинация немного активизировалась, но все равно, если она будет тянуться так же слабо, как сейчас, то эпидемия затянется на годы и мы будем жить с горой трупов», — сказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что в будущем сроки для повторной вакцинации действительно могут измениться, но пока россиянам стоит делать прививку раз в полгода.

«Задача заключается в том, чтобы сделать жизнь вакцинированных людей более удобной, а жизнь невакцинированных — менее удобной. Это будет стимулировать граждан к прививке. Сейчас принято, что вводить вакцину надо примерно раз в полгода. В дальнейшем этот срок может перерасти в год, но сейчас говорить об этом трудно», — резюмировал Альтштейн.

Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса либо о перенесённом заболевании начали действовать с 8 ноября в России. Документ будет доступен на русском и английском языках, в бумажном и электронном виде, говорится в приказе Минздрава на портале правовой информации.

Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией». Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года, — сказано в документе.

Сертификат будет формироваться автоматически в течение трёх дней после завершения вакцинации. А сведения о введении первого компонента вакцины будут сразу отображаться на информационном ресурсе на портале госуслуг. Сертификаты, которые были оформлены до вступления приказа в силу, будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года.

Граждане могут получить сертификат в бумажном виде, но для этого им надо самостоятельно обратиться в МФЦ. Тем, кто проживает в сельской местности либо на отдалённых территориях, сертификаты должны предоставить областные депздравы.

QR-коды для посещения общественных мест введены уже почти во всех регионах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Однако, по ее словам, важно, чтобы эти коды были подлинными.

"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах", - заявила вице-премьер.