В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 39 400 новых случаев коронавируса. В 3 422 (8,7%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 834 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший прирост наблюдается в Республике Калмыкия – 0,14%, Республике Алтай – 0,21%, Камчатском крае – 0,22%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 190 смертей, за весь период пандемии умерли 248 004 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 582 человека, за все время – 7 587 560.