В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

Москва24
1 час назад

За последние сутки в России подтвердили 39 400 новых случаев коронавируса. В 3 422 (8,7%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Москву пришлось 4 982 случая, на Московскую область – 3 429, на Санкт-Петербург – 2 597, на Самарскую область – 1 736, на Воронежскую область – 799, на Республику Крым – 791, на Нижегородскую область – 787, на Свердловскую область – 732, на Красноярский край – 728, на Пермский край – 712, на Башкирию – 663, на Ростовскую область – 649, на Саратовскую область – 642, на Смоленскую область – 595, на Омскую область – 584.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 834 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший прирост наблюдается в Республике Калмыкия – 0,14%, Республике Алтай – 0,21%, Камчатском крае – 0,22%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 190 смертей, за весь период пандемии умерли 248 004 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 582 человека, за все время – 7 587 560.

Ранее стало известно, какие заболевания увеличивают опасность коронавируса. Врач-пульмонолог Сергей Бабак напомнил, что COVID-19 вначале поражает легкие. При этом другие тяжелые болезни этого органа во много раз увеличивают опасность.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители