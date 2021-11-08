39 400 новых случаев коронавируса выявили в России

39 400 новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся в стране достигло 8 834 495.

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Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве (+4982). Второе место в списке занимает Московская область (+3429), третье — Санкт-Петербург (+2597). Четвертое и пятое место занимают Самарская (+1736) и Воронежская (+799) области. В число регионов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Калмыкия (0,14%), Республика Алтай (0,21%) и Камчатка (0,22%).

Также за сутки в стране зафиксировано 1 190 летальных исходов у больных с COVID-19. Отметим, что в России уже три недели регистрируют более тысячи смертей из-за коронавируса в сутки. Общее число умерших за время пандемии достигло 248 004 человек.