Гинцбург: никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар

«Было абсолютно очевидно, что это что-то массовое. Насколько массовое, было непонятно. Конечно, никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар, но то, что он придёт к нам в Россию, было ясно любому мало-мальскому эпидемиологу, который понимает, что такое современный транспорт и людские потоки», — сказал он в беседе с «Известиями».