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Гинцбург: никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар

RT на русскомиещё 1
42 минуты назад

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, как учёные готовились к началу пандемии коронавируса.

Гинцбург: никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было абсолютно очевидно, что это что-то массовое. Насколько массовое, было непонятно. Конечно, никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар, но то, что он придёт к нам в Россию, было ясно любому мало-мальскому эпидемиологу, который понимает, что такое современный транспорт и людские потоки», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Общество,Александр Гинцбург,Николай Крючков,РАН,газета "Известия",
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