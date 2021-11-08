Пока вы спали: появление "сиротских гетто" и поддельные паспорта

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Фото: ТАСС ТАСС

Госдуму предупредили об опасности формирования «сиротских гетто»

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Представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, призвали депутатов Госдумы пересмотреть законопроект о предоставлении жилья выпускникам детдомов. Об этом сообщают «Известия».

По мнению общественников, принятие законопроекта об увеличении числа квартир для выпускников детских домов в одном доме с 25 до 50% приведет к формированию «сиротских гетто» и резко сократит шансы на социальную адаптацию.

Россияне экономят на еде

Россияне ради экономии на продуктах начали активно отказываться от покупки известных брендов, переключаясь на собственные торговые марки магазинов (СТМ). Об этом со ссылкой на исследование Sberbank CIB «Индекс Иванова» пишет «Коммерсант».

Так, в Metro продажи СТМ выросли на 30 процентов, в «Ленте» - более чем на семь процентов, в «Пятерочке» - на десять процентов. По информации Sberbank CIB, в третьем квартале доля покупателей, начавших приобретать собственные торговые марки магазинов, составила 37% против 24% за тот же период прошлого года.

В России выросло число мошенничеств с поддельными паспортами

По данным полиции, с начала года зафиксировано 891 тыс. преступлений против собственности. При этом растет количество мошенничеств, в том числе и с использованием поддельных паспортов. О самых распространенных преступных схемах рассказали «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

Нотариусы отметили, что по поддельным документам преступники не только пытаются брать кредиты, в том числе и под залог квартиры, но и продают единственное жилье настоящих владельцев документов.

В Белоруссии поспорили об интеграции с Россией

Подписанные президентами России и Белоруссии документы об интеграции двух стран вызвали дискуссию в белорусском обществе. Так, политические оппоненты действующего главы государства Александра Лукашенко утверждают, что произошла «сдача суверенитета», пишет «Независимая газета».

При этом некоторые эксперты выразили уверенность, что подписание интеграционных документов является фикцией и пустой формальностью.

Украинцы готовы сменить Раду

Рейтинг бывшего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова резко вырос на фоне противостояния с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разумков заявил о создании в парламенте межфракционного объединения «Умная политика», а опросы показывают, что украинцы готовы увидеть в нем новую политическую силу, сообщает «Независимая газета».