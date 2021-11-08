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Россиянам восстановят аннулированные QR-коды

Алиса Селезнёва
50 минут назад

В Минцифры подчеркнули, что срок действия QR-кодов остается прежним и будет восстановлен после сбоя. Об этом пишет ТАСС.

Россиянам восстановят аннулированные QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня россияне, которые вакцинировались от коронавируса более полугода назад, получили на Госуслугах вместо привычного QR-кода информацию о том, что срок действия их сертификата истек. В Оперштабе заявили, что произошел сбой программы.

Оперштаб назвал причину обнуления QR-кодов россиян

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подчеркнули, что срок действия QR-кодов остается неизменным.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, в настоящее время портал «Госуслуг» работает в штатном режиме, а QR-коды восстанавливаются.
Общество,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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