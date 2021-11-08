Россиянам восстановят аннулированные QR-коды

В Минцифры подчеркнули, что срок действия QR-кодов остается прежним и будет восстановлен после сбоя. Об этом пишет ТАСС .

Сегодня россияне, которые вакцинировались от коронавируса более полугода назад, получили на Госуслугах вместо привычного QR-кода информацию о том, что срок действия их сертификата истек. В Оперштабе заявили, что произошел сбой программы.