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В России предложили называть противников вакцинации террористами

Lenta.ruиещё 4
28 минут назад

Противников вакцинации от коронавируса в России следует называть террористами. С таким предложением выступил вирусолог Петр Чумаков, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

В России предложили называть противников вакцинации террористами
Фото: ТАССТАСС

Отказывающиеся прививаться от коронавируса граждане представляют угрозу для российского общества и всей страны. На совести противников вакцинации много смертей, уверен вирусолог.

Кроме того, Чумаков не поддерживает тех врачей и профессоров, которые оправдывают отказывающихся вакцинироваться россиян.

Ранее член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что введение принудительной вакцинации никак не повлияет на статистику по COVID-19 в России. Необходимо действовать другими методами, полагает он.

Общество,COVID-19,Алексей Куринный,Госдума,
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