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Новые QR-коды о вакцинации начали действовать в России

Елена Прошина
28 минут назад

С 8 ноября граждане России могут получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения страны.

Новые QR-коды о вакцинации начали действовать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», — говорится в документе.

Сертификат будет доступен на русском и английском языках.

Отмечается, что документ в электронном виде будет доступен на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после получения прививки. При необходимости его можно будет оформить в бумажном виде, для этого потребуется самостоятельно обратиться в МФЦ.

В документе будут указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, ОМС, а также сведения о том, когда, где и каким препаратом привился человек. В графе о перенесённом заболевании укажут даты постановки диагноза и выздоровления, а также наименование медучреждения, в которое обращался пациент. Также в сертификате укажут номер записи о прививке или болезни из федерального реестра.

Как отмечается в приказе, данные о противопоказаниях и сроке их действия начнут включать в сертификаты не сразу, а только с 1 марта следующего года, установлено приказом.

Общество,Минздрав РФ,
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