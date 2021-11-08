Гинцбург: COVID-ограничения можно снять с ряда россиян

На граждан, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», — сообщил он.
По словам медика, 500 единиц — это идеальное количество антител для защиты от заражения коронавирусом. По данным директора, 300 международных единиц антител полностью защитят от дельта-штамма.
«Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“», — ответил Гинцбург.
Тем временем, по данным медика, количество вакцинированных за период нерабочих дней в России выросло в четыре раза, а должно было в десять, для того, чтобы «одолеть эту инфекцию за несколько месяцев».
Ранее Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.
«… Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — сказал медик.