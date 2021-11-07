Московский суд отказался восстановить СССР

Московский городской суд отклонил иск с требованием восстановить СССР, сообщает Тelegram-канал Mash.
С таким иском обратилась гражданка Анастасия Промская.
Она заявила, что единственный советский президент Михаил Горбачев и парламент должны восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента Советского Союза.
В суде заключили, что не их дело давать указание Госдуме.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ранее заявил, что после объединения России и Белоруссии в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, входившие ранее в составе СССР.