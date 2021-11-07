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Московский суд отказался восстановить СССР

Ювелина Бернст
29 минут назад

Московский городской суд отклонил иск с требованием восстановить СССР, сообщает Тelegram-канал Mash.

Московский суд отказался восстановить СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким иском обратилась гражданка Анастасия Промская.

Она заявила, что единственный советский президент Михаил Горбачев и парламент должны восстановить законы советского государства, органы госсамоуправления и провести выборы президента Советского Союза.

В суде заключили, что не их дело давать указание Госдуме.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ранее заявил, что после объединения России и Белоруссии в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, входившие ранее в составе СССР.

Общество,Калашников Леонид Иванович,Михаил Горбачев,Мосгорсуд,Госдума,
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