В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Вирусолог РАН призвал к принудительной вакцинации россиян

Ювелина Бернст
9 минут назад

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Радио России».

Вирусолог РАН призвал к принудительной вакцинации россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация… Во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — считает вирусолог.

По его мнению, «надо кричать» о том, что в России низкий уровень вакцинации. При дельта-штамме необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения, убежден Чумаков.

«А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий, «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, понимаете, поголовно», — заявил специалст.

Он назвал абсурдными доводы антипрививочников и отметил, что еще хуже, когда это поддерживается врачами и профессорами.

«Вот могут меня распять просто, но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — добавил Чумаков.

Летом в России ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в частности, для сотрудников сфер здравоохранения, соцзащиты, образования, торговли, общественного питания и транспорта. По данным оперштаба, первый компонент прививки получили более 60 млн россиян. Полностью вакцинацию прошли свыше 57,2 млн человек.

Общество,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители