Вирусолог РАН призвал к принудительной вакцинации россиян

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Радио России».
«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация… Во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — считает вирусолог.
По его мнению, «надо кричать» о том, что в России низкий уровень вакцинации. При дельта-штамме необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения, убежден Чумаков.
«А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий, «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, понимаете, поголовно», — заявил специалст.
Он назвал абсурдными доводы антипрививочников и отметил, что еще хуже, когда это поддерживается врачами и профессорами.
«Вот могут меня распять просто, но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — добавил Чумаков.
Летом в России ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, в частности, для сотрудников сфер здравоохранения, соцзащиты, образования, торговли, общественного питания и транспорта. По данным оперштаба, первый компонент прививки получили более 60 млн россиян. Полностью вакцинацию прошли свыше 57,2 млн человек.