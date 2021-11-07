Арестованному в Белоруссии россиянину предъявили новое обвинение

Задержанному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову предъявлено новое обвинение – в разжигании социальной вражды, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».
«В ноябре 21-летнему гражданину России Егору Дудникову предъявили обвинение по части 3 статьи 130 уголовного кодекса «разжигание социальной вражды группой лиц». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение.
Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. Россиянину предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей Дудникову продлен до 6 августа. В июле Егор Дудников признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок более двух лет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.