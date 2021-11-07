Дочь Пескова вмешалась в спор Кадырова и Симоньян о кавказцах

«Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как «лицо кавказской национальности», обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее», - отметила Симоньян.