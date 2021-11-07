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Дочь Пескова вмешалась в спор Кадырова и Симоньян о кавказцах

Майк Габриелян
1 час назад

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова прокомментировал спор между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой RT Маргаритой Симоньян, возникшего из-за освещения в СМИ конфликта в Новой Москве между местным жителем и приезжими. На эту тему Пескова высказалась в сторис Instagram.

Дочь Пескова вмешалась в спор Кадырова и Симоньян о кавказцах
Фото: СкриншотСкриншот

Пескова поддержала Кадырова, раскритиковавшего Симоньян за «хайп» на межнациональной тематике. Он отметила, что журналистам не стоит касаться вопроса национальности в материалах, связанных с преступностью.

«Перед тем, как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста», – написала Пескова.

Накануне Рамзана Кадыров упрекнул главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в том, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве.

Кадыров написал, что главные редакторы средств признавались ему, что упоминание Кавказа и кавказцев дает больше читательских просмотров. По его словам, жители Кавказа – такие же россияне, как москвичи, но СМИ никогда не упоминают «лиц славянской национальности» и «уроженцев Москвы» в резонансных криминальных новостях.

В ответ Симоньян заявила, что Кавказом является не только российский Северный Кавказ. Кроме того, СМИ не должны избегать того, о чем люди говорят на кухне и в соцсетях

«Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как «лицо кавказской национальности», обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее», - отметила Симоньян.

Общество,Елизавета Пескова,Маргарита Симоньян,Рамзан Кадыров,Russia Today,
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