Директор МХАТа объяснил отмену спектакля с Бузовой

МХАТ им. Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с телеведущей Ольгой Бузовой, потому что на него продали «всего 225 билетов», заявил «Известиям» новый генеральный директор театра Владимир Кехман. Ранее Бузова утверждала, что все места в зале были раскуплены. Она пожелала МХАТу «всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием».

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«Это не строгое, а прагматическое решение. 225 билетов продано — ну как это показывать? При пустом зале, что ли? А денег на продвижение спектакля у нас просто нет», — сказал Кехман.

Он добавил, что находится на связи с Бузовой. «Я ей написал сразу, чтобы она не обижалась, потому что ничего личного — только бизнес. Есть отчёт кассы, есть факт, только об этом речь», — заявил гендиректор.

Останется ли спектакль в репертуаре театра, пока неизвестно.

«Сам спектакль я даже не видел, поэтому останется он в репертуаре или нет, сказать не могу. Я должен его посмотреть», — отметил Кехман.

Он добавил, что у театра нет денег на продвижение тех спектаклей, которые плохо продаются.

Над спектаклем «Чудесный грузин» работали режиссёр-постановщик Рената Сотириади и драматург Андрей Назаров. В нём описывается революционная молодость Иосифа Сталина. Ольга Бузова исполнила в постановке роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Премьера прошла летом 2021 года.

После отмены спектакля Бузова заявила, что билеты «скупили без рекламы за считаные дни». Певица посчитала, что недавно назначенный Кехман убрал постановку, чтобы очернить её «и приподнять себя». Сама артистка по договору должна была получить за исполненную роль почти 450 000 рублей.

Владимир Кехман стал гендиректором театра в конце октября. Он также продолжит исполнять обязанности худрука петербургского Михайловского театра.

Ранее Кехман был известен как «банановый король» — основатель и бенефициар обанкротившейся компании JFC, которая занималась поставками фруктов в Россию.