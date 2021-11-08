Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесткие сокращения»

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман. В частности, в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем», посетовал он. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.