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Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения»

Lenta.ruиещё 1
18 минут назад

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» среди персонала театра. Его слова передает РИА Новости.

Новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесткие сокращения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявил Кехман. В частности, в театре есть отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем», посетовал он. «Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», — добавил гендиректор.

Помимо этого, зарплаты сотрудников театра будут изменены. Кехман подчеркнул, что готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.

Ранее Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с участием телеведущей Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.
Общество,Шоу-бизнес,Владимир Кехман,РИА Новости,
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